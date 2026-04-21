Chi è John Ternus è il nuovo Ceo di Apple che lancerà l’iPhone pieghevole

Apple ha annunciato il nuovo amministratore delegato, John Ternus, che assumerà il ruolo di Ceo. Ternus, attuale vicepresidente, prende il posto di Tim Cook. Tra le sue responsabilità ci sarà la supervisione dello sviluppo di un nuovo modello di iPhone pieghevole. La società ha anche comunicato che questa nomina segna l’inizio di una fase di cambiamenti strategici. La presentazione del dispositivo pieghevole è prevista nel corso dell’anno.

Quando la Apple cambia amministratore delegato inizia una nuova era. Steve Jobs ha introdotto l’iPod e l’iPhone nel suo ultimo mandato, Tim Cook li ha resi dei prodotti planetari. Ora l’azienda ha bisogno di un nuovo timoniere per navigare l’era dell’AI, visto il recente e costoso insuccesso dell’Apple Vision Pro e la stagnazione che circonda quasi tutto il resto del comparto hardware. Proprio dall’hardware viene John Ternus. Quando si insedierà a settembre, il nuovo Ceo metterà al centro delle strategie aziendali due prodotti rivoluzionari, il telefono pieghevole e gli occhiali per la realtà aumentata, entrambi in lavorazione. Le prime...🔗 Leggi su Open.online

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