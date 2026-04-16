Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista della sfida contro il Cagliari

L'Inter si sta preparando per la partita contro il Cagliari con una seduta di allenamento a Appiano Gentile. I giocatori infortunati sono in fase di recupero e alcuni sono stati monitorati per verificare i tempi di ritorno in campo. Sono stati anche analizzati i giocatori diffidati e le eventuali conseguenze in vista della prossima sfida. La squadra lavora per affinare i dettagli in vista dell'importante impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Rifinitura in vista della sfida contro il Cagliari. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Probabile formazione Inter.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida contro il Cagliari Notizie correlate Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida contro il Bodo GlimtCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida di domani contro il PisaCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter, proseguono gli allenamenti ad Appiano Gentile: ancora aggregato Mosconi; Lautaro Martínez, nuovo stop al polpaccio: l’allarme che l’Inter non può più ignorare; Appiano Gentile Inter | tra pochi istanti la sfida contro il Como; Vigilia di Inter-Cagliari, Chivu in conferenza stampa ad Appiano: l'orario dell'appuntamento. Inter-Cagliari, possibile convocazione per Lautaro e Bisseck? Le ultime da Appiano GentileL'Inter prepara la sfida contro il Cagliari concedendosi un giorno di riposo in più, facendo però il punto sugli infortunati. spaziointer.it Inter, tra difficoltà in campionato e disfatta in Nazionale: interviene Marotta ad Appiano GentileIn casa Inter è tempo di ripartire tra le tante difficoltà, è intervenuto Beppe Marotta ad Appiano: attenzione al suo messaggio. spaziointer.it CHE GIORNATA PER NADIA! Nadia Battocletti, l'atleta azzurra reduce dallo storico argento nei 10.000 metri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, è stata ospite dell'Inter presso il centro sportivo di Appiano Gentile. La mezzofondista ha assistito alla - facebook.com facebook Inter, proseguono gli allenamenti ad Appiano Gentile: ancora aggregato Mosconi x.com