Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista della sfida contro il Cagliari

Da internews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter si sta preparando per la partita contro il Cagliari con una seduta di allenamento a Appiano Gentile. I giocatori infortunati sono in fase di recupero e alcuni sono stati monitorati per verificare i tempi di ritorno in campo. Sono stati anche analizzati i giocatori diffidati e le eventuali conseguenze in vista della prossima sfida. La squadra lavora per affinare i dettagli in vista dell'importante impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Rifinitura in vista della sfida contro il Cagliari. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Probabile formazione Inter.🔗 Leggi su Internews24.com

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