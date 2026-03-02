Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Como

L’Inter si prepara ad affrontare il Como in Coppa Italia con una sessione di rifinitura svolta ad Appiano Gentile. La squadra ha lavorato sui dettagli finali prima della partita di domani, mentre sono stati aggiornati gli infortunati, i tempi di recupero e i diffidati. La formazione ufficiale non è ancora stata comunicata, ma l’attenzione è rivolta ai giocatori disponibili e alle possibili scelte di formazione.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Rifinitura in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Como. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Como Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida di domani contro il PisaCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Leggi anche: Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della gara di domani contro il Lecce Una raccolta di contenuti su Appiano Gentile Inter. Temi più discussi: FCIN1908/ Vigilia di Inter-Bodo: Dumfries totalmente in gruppo, Calha solo in parte. Dall’Under 23…; Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo; Appiano Gentile Inter | nerazzurri a lavoro in vista della sfida contro il Genoa; Chivu: Quest’Inter può ribaltarla. Poi frecciata al Bodo per il campo. Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppoAllenamento di rifinitura in corso per l'Inter di Cristian Chivu, alla vigilia della decisiva sfida contro il Bodo/Glimt nel ritorno del playoff. tuttomercatoweb.com Inter in ritiro ad Appiano Gentile. Chivu abbraccia il gruppo al completoLa stagione 2025-2026 per l'Inter comincia oggi. Si aprono le porte di Appiano Gentile e parte ufficialmente il ritiro agli ordini di Cristian Chivu. Tutti i giocatori hanno ricaricato le batterie ... tuttomercatoweb.com La prossima estate l’Inter potrebbe tornare in ritiro in montagna per preparare la stagione 2026/27. Dopo anni trascorsi soprattutto ad Appiano Gentile, il club vorrebbe riportare una parte della preparazione lontano dalla Pinetina: una scelta pratica per dare a - facebook.com facebook Buone notizie per l’ #Inter: Hakan #Calhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile dopo lo scarico post eliminazione in #Champions x.com