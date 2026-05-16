Appennino la rivoluzione digitale | 1,2 milioni per la stalla smart

Nell’Appennino, un investimento di 1,2 milioni di euro è stato destinato a una nuova stalla intelligente. La tecnologia adottata include sistemi di intelligenza artificiale e robotica, che mirano a migliorare la gestione degli allevamenti. Questo progetto si propone di ottimizzare la produzione di Parmigiano Reggiano e di garantire maggiori condizioni di benessere alle bovine. Le innovazioni sono state introdotte con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile l’attività agricola nella zona.

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? Domande chiave Come cambierà la produzione di Parmigiano Reggiano con l'intelligenza artificiale?. Quali benefici concreti porterà il robot al benessere delle bovine?. Perché questo investimento è decisivo contro lo spopolamento dell'Appennino?. Come potrà il modello di Toano diventare uno standard per l'agricoltura montana?.? In Breve Investimento totale di 1,2 milioni di euro con 530.000 euro dal Programma Sviluppo Rurale.. L'assessore regionale Mammi punta a contrastare lo spopolamento dell'Appennino tramite l'innovazione.. L'azienda passerà da 150 a 200 capi grazie a un secondo apparato tecnologico.. Il progetto a Toano protegge la filiera del Parmigiano Reggiano tramite l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appennino, la rivoluzione digitale: 1,2 milioni per la stalla smart ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scuole, rivoluzione digitale: 2,5 milioni di minori più consapevoliA Roma, presso l’associazione Civita, i dati raccolti da Triadi — un’iniziativa del Politecnico di Milano — rivelano come un percorso strutturato di... Smart home e IA: la nuova rivoluzione per proteggere la famigliaL’ecosistema domestico intelligente si evolve verso una gestione assistita della persona grazie all’ultimo aggiornamento di SmartThings, la...