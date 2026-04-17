A Roma, un’associazione ha presentato i risultati di uno studio condotto dal Politecnico di Milano che analizza l’impatto di un percorso di alfabetizzazione digitale nelle scuole italiane. I dati mostrano come circa 2,5 milioni di minori abbiano acquisito nuove competenze grazie a un progetto che coinvolge metà delle scuole del paese. La ricerca evidenzia un cambiamento nelle conoscenze digitali tra gli studenti italiani.

A Roma, presso l’associazione Civita, i dati raccolti da Triadi — un’iniziativa del Politecnico di Milano — rivelano come un percorso strutturato di alfabetizzazione digitale abbia trasformato le competenze di 2,5 milioni di minori, coinvolgendo la metà delle scuole in Italia. Il convegno L’educazione digitale funziona!, che ha il confronto tra esperti, psicologi, docenti e rappresentanti di istituzioni come il Ministero dell’Istruzione e del Merito, AgCom, UNICEF e l’Associazione Nazionale Presidi, oltre alla Società Italiana di Pediatria, ha messo in luce come l’intervento formativo su NeoConnessi stia modificando radicalmente il rapporto tra giovani, famiglie e tecnologia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole, rivoluzione digitale: 2,5 milioni di minori più consapevoli

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