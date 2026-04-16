Smart home e IA | la nuova rivoluzione per proteggere la famiglia

Un aggiornamento di SmartThings, la piattaforma di Samsung dedicata alle case intelligenti, introduce nuove funzionalità di intelligenza artificiale che consentono una gestione assistita dell’ambiente domestico. Questa evoluzione permette di integrare dispositivi e servizi, rendendo più semplice il controllo e la protezione della famiglia attraverso sistemi automatizzati e connessi. L’innovazione mira a rendere le abitazioni più sicure e funzionali grazie all’uso di tecnologie avanzate.

L’ecosistema domestico intelligente si evolve verso una gestione assistita della persona grazie all’ultimo aggiornamento di SmartThings, la piattaforma di Samsung che integra nuove capacità di intelligenza artificiale. Le novità introdotte mirano a trasformare la domotica da semplice strumento di automazione a sistema di supporto attivo per la sicurezza e il benessere familiare, superando la mera comodità tecnologica. Dall’automazione alla cura attiva del nucleo familiare. Il cuore della trasformazione risiede nel potenziamento delle funzioni legate alla protezione dei membri più fragili della famiglia, attraverso l’implementazione di strumenti come Care on Call.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smart home e IA: la nuova rivoluzione per proteggere la famiglia 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate La smart home parla friulano grazie agli studenti del BearziAutomatizzare un’abitazione dotata di impianto elettrico tradizionale senza effettuare opere invasive, si può. Home Sweet Home, la Rinascita: dal videogioco, un action-horror mediocre – RecensioneJake è un agente di polizia americano che si trova in vacanza a Bangkok insieme alla moglie Prang, originaria di quelle latitudini, e alla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cosa cambia per la casa smart con Gemini for Home arrivato in Italia; Tutto quello che sappiamo su innovazione smart home; Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home; Gemini per Home arriva in Italia: la rivoluzione IA per la tua casa smart. Gemini per Home arriva in Italia: la rivoluzione IA per la tua casa smartGemini for Home arriva in Italia e in altri 15 Paesi: nuove lingue, comandi più rapidi, funzioni smart per luci, allarmi e videocamere. smartworld.it Recensione SwitchBot AI Hub, l’hub definitivo per la smart homeCi sono prodotti che esistono per fare una cosa e la fanno bene. E poi ci sono prodotti come SwitchBot AI Hub, che esistono per fare cinque cose ... tuttotech.net MOVA porta la smart home nella stampa 3D: Palette 300 punta su automazione, software ed ecosistema https://www.macitynet.it/p=1466348 - facebook.com facebook Al Vinitaly di Verona la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tenta due volte di accontentare la richiesta di un selfie con una persona presente, poi le sottrae lo smartphone con tono scherzoso, rivolgendosi in romanesco — “Ma che stai a fa” — sorridendo. x.com