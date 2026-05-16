Appartamenti per anziani alla Rsa Vici-Giovannini inaugurata la struttura di social housing
È stata inaugurata una nuova struttura di social housing dedicata agli anziani non completamente autosufficienti presso la Rsa Vici-Giovannini. La struttura si presenta come un complesso di appartamenti pensati per ospitare persone fragili, offrendo loro un luogo di residenza. L'apertura è stata ufficializzata oggi, segnando l'inizio delle attività di questa piccola comunità abitativa. La struttura mira a fornire un ambiente dedicato a questa fascia di popolazione, con spazi pensati per le loro esigenze specifiche.
“Oggi apre ufficialmente le porte questo piccolo “condominio” destinato ad accogliere quelle persone più fragili della comunità, come gli anziani non del tutto autosufficienti. Questo progetto di social housing rappresenta uno sguardo moderno e diverso nei confronti della terza età, una risposta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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