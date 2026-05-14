Appartamenti per anziani alla Rsa Vici-Giovannini tutto pronto per l' inaugurazione dei nuovi spazi
Sabato 16 maggio alle 11 si terrà l’inaugurazione dei nuovi appartamenti destinati agli anziani presso la Rsa “Vici-Giovannini”, situata in via Beethoven. I nuovi spazi sono stati completati e pronti per essere aperti al pubblico. La cerimonia si svolgerà nella stessa struttura, coinvolgendo eventuali rappresentanti e membri della comunità interessata. La struttura ha così ampliato gli alloggi disponibili per gli utenti, con l’obiettivo di offrire ambienti più confortevoli.
Saranno inaugurati sabato, 16 maggio, alle ore 11, i nuovi appartamenti per anziani realizzati nella Rsa “Vici-Giovannini” (in via Beethoven). Al taglio del nastro saranno presenti la sindaca Franca Foronchi, gli assessori ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo e ai lavori pubblici Alessandro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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