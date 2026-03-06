Social housing all' ex Lupi di Toscana | Oltre 200 appartamenti a 600 euro al mese

A Firenze, un progetto di rigenerazione urbana sta trasformando l'ex Caserma Lupi di Toscana in un complesso di social housing. Oltre 200 appartamenti vengono messi a disposizione dei residenti con un canone mensile di circa 600 euro. Si tratta dell'intervento più ampio di questo tipo nella città, considerando metrature, numero di alloggi e servizi offerti.

Il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Caserma Lupi di Toscana rappresenta a oggi “il più ampio intervento di social housing a Firenze” in termini di metri quadri, numero di alloggi e servizi per i residenti. Così la sindaca Sara Funaro, rivendicando l'operazione che alla ex caserma farà nascere un nuovo “vero e prorio quartiere”, dove saranno presenti tra le altre cose anche uno studentato pubblico e - in un secondo lotto che arriverà in futuro - residenziale privato “ma anche qui con un ulteriore 20 per cento di superficie destinato all'housing sociale”. “Si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell’operatore economico che, a fronte della concessione del diritto di superficie, realizzerà l’intervento di edilizia sociale a canone convenzionato all’interno del complesso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

