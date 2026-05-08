Paura per una coppia | camper finisce nella scarpata ma un albero evita il volo nel vuoto

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, si è verificato un incidente sulla strada tra Livorno e il Romito, poco dopo il Sonnino, in direzione sud. Un camper è finito in una scarpata, rischiando di cadere nel vuoto, ma un albero ha impedito che si verificasse un volo accidentale. La coppia a bordo è rimasta illesa, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza l’area.

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Livorno, 8 maggio 2026 – Grande paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, sul Romito, poco dopo il Sonnino, in direzione sud. Un camper è andato fuori strada, finendo nella scarpata e rischiando di precipitare in mare. Un albero sulla scarpata ha fermato la corsa del mezzo, evitando conseguenze ben più gravi. La dinamica dell’incidente. In base alle prime informazioni, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo in seguito a una frenata improvvisa. Il camper è dunque finito fuori strada sulla scarpata che costeggia il mare. A bordo marito e moglie. Provvidenziale la presenza di un pino che ha arrestato la caduta del camper evitando che il mezzo precipitasse più in basso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura per una coppia: camper finisce nella scarpata, ma un albero evita il volo nel vuoto Notizie correlate Finisce nella scarpata con l’auto e “atterra” sul greto del fiume dopo un volo paurosoVernio (Prato), 29 aprile 2026 – Un volo pauroso, con l’auto che è precipitata nella scarpata fino ad atterrare (di fianco) sul greto del fiume. Leggi anche: Volo nel vuoto in cantiere: paura ad Ausonia per un operaio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paura per i turisti nel centro di Firenze, presi di mira da una coppia di rapinatori di collane e gioielli; Paura per una coppia di turisti in centro a Napoli: aggressione a scopo rapina; Passano la notte al bivacco, poi chiamano il 112 per scendere: paura per due escursionisti; Maxi tamponamento nella notte in autostrada, momenti di paura per quattro trentini. Paura per i turisti nel centro di Firenze, presi di mira da una coppia di rapinatori di collane e gioielliDue giovani sono stati arrestati a Firenze per furti con strappo e rapine di collane ai danni di turiste e anziane nel centro cittadino. virgilio.it Benevento, incidente su viale Aldo Moro: ferita coppia di anzianiMomenti di paura nel pomeriggio su via Aldo Moro, a Benevento, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una coppia a bordo di una Kia Picanto. Per cause ancora in corso di accertame ... ntr24.tv La Russa e la Flotilla, perché alla destra fa paura la partecipazione x.com Paura questa mattina a Roma, sulla linea A della metro dove un uomo è caduto sui binari Il macchinista è riuscito a frenare e il malcapitato è stato prontamente soccorso: https://fanpa.ge/tljBR - facebook.com facebook