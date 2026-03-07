Pink run 2026 ormai ci siamo! Aperte dall’8 marzo le iscrizioni online

A Padova il 10 maggio torna la Pink Run 2026, evento podistico e solidale molto popolare nella città. Le iscrizioni sono aperte online dall’8 marzo sul sito ufficiale. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti di diverse età, unendo sport e solidarietà in un’unica giornata. La corsa si svolgerà nel centro della città e rappresenta un appuntamento fisso della primavera padovana.

La manifestazione tornerà a Padova il 10 maggio. Tutte le informazione Tornerà a Padova domenica 10 maggio la Pink Run 2026, uno degli appuntamenti sportivi e solidali più partecipati della primavera della Città del Santo, con iscrizioni online aperte a partire dall'8 marzo 2026 sul sito www.pinkrun.it. La manifestazione, giunta alla sua XVII edizione, partirà come da tradizione da Prato della Valle e si svilupperà su un percorso di 8 chilometri, da affrontare correndo o passeggiando. Per l'edizione 2026, la manifestazione ha designato come soggetto beneficiario l'Associazione Braccio di Ferro, realtà da anni impegnata nel sostegno alle cure palliative pediatriche e alle famiglie dei piccoli pazienti dell'Hospice Pediatrico di Padova.