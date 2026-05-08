A Ranica torna la Run-Ichese Ten iscrizioni aperte per la gara competitiva e le non agonistiche

A Ranica si avvicina la giornata dedicata alla corsa con la riapertura delle iscrizioni per la «Run-Ichese Ten», evento organizzato dai Runners Bergamo. La manifestazione si terrà domenica 24 maggio e prevede sia una gara competitiva sia percorsi non agonistici, coinvolgendo l’intera comunità locale. La corsa rappresenta un’occasione per partecipare a un momento sportivo e di aggregazione nel paese.

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Articolo. Domenica 24 maggio la corsa organizzata dai Runners Bergamo animerà il paese coinvolgendo tutta la comunità. Da non perdere anche i percorsi non competitivi adatti a tutti Dopo il grande successo della prima edizione, la «Run-Ichese Ten» si prepara nuovamente ad animare le vie di Ranica. La competizione, organizzata dall’Asd Runners Bergamo in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Ranica, inserita nel calendario nazionale della FIDAL, vedrà i principali appassionati di corsa su strada sfidarsi in una dieci chilometri ad alto contenuto tecnico, in programma domenica 24 maggio. La scommessa, nata dalla passione di...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Ranica torna la «Run-Ichese Ten», iscrizioni aperte per la gara competitiva e le non agonistiche Notizie correlate StraRiccione torna a correre: 900 in gara e iscrizioni aperte per la non competitiva e la camminata ludico-motoriaRiccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione. Leggi anche: Pink run 2026 ormai ci siamo! Aperte dall’8 marzo le iscrizioni online