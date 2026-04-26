Cane cade in un fosso a Bagheria salvato dai Vigili del Fuoco

Un cane è caduto in un fosso nella zona di Monte Consona a Bagheria. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperarlo e portarlo in salvo. L’episodio si è verificato nella mattinata e ha richiesto l’intervento delle forze di soccorso per estrarre l’animale dal fosso. Nessuna altra persona o animale è rimasto coinvolto nell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento nella zona di Monte Consona. Un intervento di soccorso si è reso necessario a Bagheria, nella zona di Monte Consona, dove un cane è finito accidentalmente in un fosso. L’allarme ha attivato rapidamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Palermo. L’azione delle squadre specializzate. Per il recupero è stato richiesto anche l’intervento del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in operazioni in ambienti difficili e impervi. I soccorritori hanno messo in atto le tecniche necessarie per raggiungere l’animale in sicurezza. Il salvataggio e le condizioni del cane. Grazie al lavoro coordinato delle squadre, il cane è stato recuperato dal fosso e riportato in superficie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cane cade in un fosso a Bagheria, salvato dai Vigili del Fuoco Notizie correlate Cane cade in un canale irriguo a Medolla (Modena): salvato dai vigili del fuocoMedolla (Modena), 16 marzo 2026 — Una mattinata iniziata con apprensione e conclusa con un sospiro di sollievo per il proprietario di un pastore... Scivola in un fosso durante un'escursione in montagna, cane soccorso dai vigili del fuocoUna passeggiata lungo i sentieri di Monte Consona ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Riola Sardo, cane cade in un canale: il salvataggio dei vigili del fuoco; Pitone reale sulla strada nella campagna di Lugo; Storia a lieto fine a Positano, cane cade in una scarpata e viene salvato da Fabio Fusco: il video; Finisce nel canale e non riesce più a uscire: cane salvato dai vigili del fuoco a Riola Sardo. Bagheria, cane cade in un fosso: salvato dai vigili del fuocoBAGHERIA – I vigili del fuoco sono intervenuti a Bagheria, nella zona di Monte Consona, per recuperare un cane caduto in un fosso. Sul posto sono giunte diverse squadre, tra cui il nucleo SAF (Speleo ... livesicilia.it Cane cade in un fosso a Bagheria, salvato dai vigili del fuoco. Le fotoIntervento di soccorso questa mattina, intorno alle 7:45, nel territorio di Bagheria, in località Monte Consona, dove un cane era caduto in un fosso. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vig ... msn.com Intorno alle ore 7:45, il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto nel territorio di Bagheria, in località Monte Consona, per il recupero di un cane caduto in un fosso. Sul posto sono giunte diverse squadre, tra cui il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Co - facebook.com facebook 25 aprile 1982, #Todi: il rogo del Palazzo del Vignola. Dopo quell'evento ci fu una svolta nella prevenzione incendi e nelle norme sulla sicurezza. Oggi il pensiero del Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco va alle 35 vittime di quella tragedia #Pernondimenticare x.com