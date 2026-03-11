Il cavallo cade nel fosso e non riesce a risalire | salvato dai pompieri

Nella mattina dell’11 marzo, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti a Pasiano di Pordenone per soccorrere un cavallo di circa trent’anni rimasto bloccato in un fosso vicino a un maneggio. L’animale non riusciva a risalire, e i pompieri hanno lavorato per estrarlo dalla pozza d’acqua e metterlo in sicurezza. L’intervento si è concluso con successo.

