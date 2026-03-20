A ottobre torna a Málaga l'evento dedicato a fumetti, film, serie tv e videogiochi, chiamato San Diego Comic-Con Málaga. La seconda edizione dell’appuntamento si svolgerà nella città spagnola e attirerà appassionati da tutta Europa. Sono state annunciate le prime anticipazioni sulle attività e le date ufficiali dell’evento, che si preannuncia ricco di incontri e novità.

Ritornerà a ottobre l'evento che porta in Europa l'appuntamento tanto amato dagli appassionati di fumetti, film, serie tv e videogiochi, ecco i dettagli. La seconda edizione del San Diego Comic-Con Málaga si svolgerà dal 1º al 4 ottobre 2026 presso FYCMA (Palazzo dei Congressi e delle Fiere di Málaga) e potrà contare su un'importante espansione degli spazi e dei contenuti, ideata per migliorare l'esperienza del pubblico. L'annuncio è stato fatto durante un evento che si è svolto presso la Casa del Lector al Matadero Madrid alla presenza di autorità, responsabili dell'organizzazione, figure di spicco della cultura, sia dell'ambito creativo che industriale, e media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - San Diego Comic-Con Málaga: le prime anticipazioni e le date della seconda edizione dell'evento

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