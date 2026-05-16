Animali macellati in piazza a Villa Gordiani per festa islamica | la fake news contro i musulmani di Roma

Una notizia diffusa online afferma che animali siano stati macellati in piazza a Villa Gordiani durante la festa islamica di Eid al-Adha. Tuttavia, il presidente della Comunità islamica della città ha negato questa accaduto, precisando che non ci sono state macellazioni pubbliche in quella zona in quella data. La smentita è stata pubblicata attraverso i canali ufficiali dell’associazione, che hanno anche sottolineato come l’evento si sia svolto nel rispetto delle normative vigenti.

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