Animali macellati in piazza a Villa Gordiani per festa islamica | la fake news contro i musulmani di Roma
Una notizia diffusa online afferma che animali siano stati macellati in piazza a Villa Gordiani durante la festa islamica di Eid al-Adha. Tuttavia, il presidente della Comunità islamica della città ha negato questa accaduto, precisando che non ci sono state macellazioni pubbliche in quella zona in quella data. La smentita è stata pubblicata attraverso i canali ufficiali dell’associazione, che hanno anche sottolineato come l’evento si sia svolto nel rispetto delle normative vigenti.
Il presidente della Comunità islamica di Roma Ahmed Vall smentisce la notizia di una presunta macellazione di animali in piazza a Villa Gordiani per la festa di Eid al-Adha il 31 maggio. "Contro i musulmani messaggi d'odio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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