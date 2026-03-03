Quentin Tarantino è vivo e vegeto smentita la fake news sulla morte del regista in Israele

Una fonte vicina al regista e alla sua famiglia ha confermato che Quentin Tarantino è vivo e in buona salute, smentendo le voci di una sua morte circolate recentemente. La notizia falsa riguardava presunte informazioni sulla scomparsa del regista in Israele, ma la smentita ufficiale chiarisce che sia lui che i suoi familiari stanno bene.

Quentin Tarantino, Ryan Reynolds difende Matthew Lillard dopo le critiche del regista: "È un tesoro nazionale"La star MCU ha preso le difese del collega in uno spot esilarante e ironico per la società di telecomunicazioni Mint Mobile.

Gabriel Garko smentisce la paternità: “Non ho intenzione di allargare la mia famiglia, sono fake news”Con un post pubblicato su Instagram, Gabriel Garko ha smentito l'intenzione di diventare padre dopo i recenti gossip circolati a riguardo: "Non ho...

Quentin Tarantino avrà un ruolo da attore in un nuovo film. Il regista Jamie Adams: è naturalmente dotatoQuentin Tarantino sarebbe un attore naturalmente dotato. A dirlo è il regista Jamie Adams che lo ha diretto nel nuovo film Only What We Carry, pellicola drammatica attualmente lavorazione. virginradio.it

Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino e Robert De Niro Festival di Cannes 2025 - facebook.com facebook