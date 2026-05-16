Dal 23 maggio al 29 agosto si svolgerà l’11ª edizione del Monferrato on Stage, una rassegna itinerante organizzata dalla Fondazione MOS ETS. L’evento prevede una serie di spettacoli con ospiti come Angelica Bove e Simona Molinari, tra altri artisti, e si svolgerà in varie località della regione. La manifestazione combina performance musicali con le eccellenze gastronomiche locali, offrendo un programma ricco di appuntamenti distribuiti nel corso dell’estate.

Dal 23 maggio al 29 agosto si terrà l’11ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante creata e gestita da Fondazione MOS ETS, che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica. Angelica Bove al Monferrato on Stage 2026: tutti gli ospiti. Dopo l’anteprima del 9 maggio scorso a Villafranca d’Asti (Asti), la manifestazione prevede ben 15 appuntamenti con artisti che si esibiranno dal vivo sul palco della nuova edizione di Monferrato On Stage come: ANGELICA BOVE, BEBA, BOBO RONDELLI, BUNNA, CHIARA BURATTI, DUTCH NAZARI, ENSI, GIUSEPPE SCARPATO, IVANO ZANOTTI e MARIO GUARINI, IL MITO NEW TROLLS, JULIAN OLIVER MAZZARIELLO, MIGLIO, MODENA CITY RAMBLERS, RINO GAETANO BAND, SELTON, SIMONA MOLINARI e STEFANIA DIPIERRO. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Angelica Bove, Simona Molinari e molti altri: ospiti e date del Monferrato on Stage 2026

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