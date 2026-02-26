Angelica Bove ha vissuto momenti difficili legati alla perdita dei genitori e alla crescita in una famiglia numerosa con tre gemelli e altri fratelli. La cantante ha iniziato a farsi conoscere principalmente attraverso video su TikTok, dove ha condiviso le sue cover musicali e mostrato il suo talento. La sua storia personale si intreccia con il percorso artistico, portandola a esibirsi davanti a un pubblico sempre più vasto.

Angelica Bove è uno dei finalisti della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026. Sfiderà in finale Nicolò Filippucci con cui ha condiviso il percorso di Sanremo Giovani. Mattone è il brano di Angelica, in cui affronta il tema del dolore, di come impatta sulla vita di tutti i giorni ma anche come alla fine si può scegliere di ricostruire la propria vita. Un tema che la riguarda da vicino visto che quando aveva 18 anni ha perso entrambi i genitori. "Ho vissuto due eventi tragici" ha raccontato spiegando di aver perso prima il padre e poi la mamma a distanza ravvicinata, ritrovandosi così sola con i suoi cinque fratelli. Angelica Bove ha infatti un fratello più grande, uno più piccolo e tre gemelli, essendo lei nata da una gravidanza quadrigemellare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il dolore di Angelica Bove: la perdita dei genitori, i tre gemelli e gli altri fratelli

