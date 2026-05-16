L'ex fidanzata di Andrea Sempio ha espresso sorpresa e sgomento riguardo alle recenti notizie che stanno emergendo. In una dichiarazione, ha affermato di conservare un buon ricordo del rapporto e di non aver immaginato che si verificassero determinate situazioni. La sua reazione si unisce alle altre testimonianze che stanno contribuendo a fare luce sulla vicenda, che ha catturato l’attenzione di molte persone. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio sulla vicenda.

C'è sgomento da parte dell'ex fidanzata di Andrea Sempio per quanto sta emergendo. "Io ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con questa cosa". Raggiunta al telefono da Storie Italiane, la trasmissione in onda su Rai1 e condotta da Eleonora Daniele, la ragazza ammette: "Non sapevo parlasse in macchina da solo onestamente. Non sapevo tante altre cose, come il fatto che si fosse detto per un tempo immemore che non si fosse legato a nessuno. Non penso di essere l'unica persona con cui lui sia mai stato, mi ha parlato di altre ragazze. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, parla l'ex fidanzata: "Non sapevo tante altre cose"

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