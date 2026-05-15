Com’era con me Andrea Sempio parla l’ex fidanzata | Non è vero che…
Durante la trasmissione “Storie Italiane” su Rai1, condotta da Eleonora Daniele, è stata ascoltata l’ex fidanzata di Andrea Sempio. La donna ha negato alcune affermazioni fatte in passato e ha fornito dettagli sulla relazione con Sempio. La testimonianza si inserisce nel contesto di un caso di Garlasco, attirando nuovamente l’attenzione sull’indagine e sul coinvolgimento delle persone vicine agli eventi. La trasmissione ha trasmesso le sue dichiarazioni in diretta, alimentando la discussione tra i presenti.
Una testimonianza destinata a riaccendere il dibattito attorno al caso di Garlasco arriva nel corso della trasmissione Storie Italiane, in onda su Rai1 e condotta da Eleonora Daniele. Al centro dell’intervista, realizzata telefonicamente, le parole dell’ex fidanzata di Andrea Sempio, oggi nuovamente coinvolto nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi. La giovane descrive un ritratto personale dell’uomo molto distante da quello emerso negli atti giudiziari e nelle ricostruzioni investigative. Un’immagine che, almeno nella sua esperienza diretta, non coincide con quella di una figura problematica o socialmente isolata, ma di un ragazzo “normale”, con relazioni e una vita affettiva nella media. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto
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Questa sera a Chi l'ha visto? Delitto di #Garlasco: Andrea Sempio ha mentito per quasi vent’anni? Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [VIDEO INTEGRALE]? https://bit.ly/3QLO2gG facebook
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