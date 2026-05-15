Com’era con me Andrea Sempio parla l’ex fidanzata | Non è vero che…

Durante la trasmissione “Storie Italiane” su Rai1, condotta da Eleonora Daniele, è stata ascoltata l’ex fidanzata di Andrea Sempio. La donna ha negato alcune affermazioni fatte in passato e ha fornito dettagli sulla relazione con Sempio. La testimonianza si inserisce nel contesto di un caso di Garlasco, attirando nuovamente l’attenzione sull’indagine e sul coinvolgimento delle persone vicine agli eventi. La trasmissione ha trasmesso le sue dichiarazioni in diretta, alimentando la discussione tra i presenti.

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