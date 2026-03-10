Mi spaventa l’idea di andare in carcere da innocente L’orario in cui è stata uccisa Chiara Poggi potrebbe essere spostato? La mia versione non cambia non ho commesso io l’omicidio | parla Andrea Sempio

Andrea Sempio ha dichiarato di avere paura di finire in carcere da innocente e ha ribadito che la sua versione dei fatti non cambia, anche se l’orario della morte di Chiara Poggi dovesse essere spostato. Ha affermato di aver già riferito più volte cosa abbia fatto quella mattina e che la sua testimonianza rimane invariata indipendentemente dai risultati delle analisi della dottoressa Cattaneo.

“Qualora si vada a processo, c’è ovviamente il rischio di una condanna e la cosa mi fa paura. Se viene spostato l’orario della morte? Io quello che ho fatto quella mattina l’ho già detto più vol te, non cambia in base ai risultati che arriveranno dalla dottoressa Cattaneo”. Ad affermarlo è Andrea Sempio, l’uomo accusato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, che ha raccontato la sua versione dei fatti in una lunga intervista a “ Lo Stato delle Cose ”. Nel corso della trasmissione, andata in onda lunedì 9 marzo su Rai 3, il 37enne di Garlasco ammette la preoccupazione che la possibilità di essere condannato gli genera, ma si dice comunque fiducioso per il buon andamento delle indagini e ribadisce la sua estraneità ai fatti: “Non ho commesso io l’omicidio, può uscir fuori l’orario che sarà, a me non interesserà”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

