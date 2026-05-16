Un caso di omicidio torna sotto i riflettori a distanza di anni. La procura di Pavia ha aperto una nuova inchiesta legata alla morte di una giovane donna, coinvolgendo anche un uomo che in passato era stato assolto grazie a una decisione della pubblica accusa. La vicenda si arricchisce di tensioni interne tra magistrati, mentre si cerca di fare luce su dettagli ancora misteriosi. La questione giudiziaria si intreccia con un confronto tra le diverse posizioni emerse nel corso delle indagini.

Sul delitto di Omicidio di Chiara Poggi non si combatte più soltanto una battaglia giudiziaria. Oggi, dentro la nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia, emerge anche uno scontro tra magistrati. Al centro della tensione c’è la figura della pm Laura Barbaini, storica magistrata milanese che contribuì alla riapertura dell’inchiesta culminata nella condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, dopo due assoluzioni. Secondo la nuova gestione della Procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone e dal vice Stefano Civardi, Barbaini avrebbe mantenuto negli anni una posizione troppo rigida e schierata, respingendo sistematicamente ogni ipotesi alternativa rispetto alla colpevolezza di Stasi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, il rifiuto della pm che lo scagionò: ora tutto torna?

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