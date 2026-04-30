La procura di Pavia ha dichiarato che il 38enne avrebbe ucciso una giovane donna dopo un rifiuto sessuale. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe aggredito la vittima da solo, con l’aggravante di aver agito motivato dall’odio nei suoi confronti. La ricostruzione si basa su elementi raccolti durante le indagini, che indicano come movente il rifiuto della donna. Nessuna altra persona sarebbe coinvolta nell’episodio.

La procura sostiene che il 38enne abbia aggredito la Poggi da solo, con l'aggravante dei "motivi abietti legati all'odio provato nei confronti della vittima a seguito del rifiuto di quest'ultima" "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto sessuale". È questo il movente dell'omicidio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto sessuale", il movente dell'omicidio secondo i pm di Pavia

Andrea Sempio: Io e Chiara Poggi nessun contatto - Porta a porta 19/11/2025

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Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede all - facebook.com facebook

Caso #Garlasco. Ancora un colpo di scena. Andrea #Sempio – scrivono i PM – ha ucciso Chiara Poggi da solo. Il nuovo indagato è stato convocato a sorpresa in Procura a Pavia il 6 maggio per un ultimo interrogatorio in vista dell’imminente chiusura delle ind x.com