La Procura di Pavia ha presentato una nuova ricostruzione del delitto di Garlasco, sostenendo che Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi a causa di un suo rifiuto. Secondo le autorità, l'omicidio sarebbe stato motivato da un episodio legato a un rifiuto da parte della giovane donna. La ricostruzione si basa su elementi investigativi raccolti nel corso delle indagini e sulla posizione di Sempio in relazione ai fatti.

Andrea Sempio, cosa sostiene la Procura di Pavia. Secondo la Procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi ‘per un rifiuto’. La nuova ipotesi sul caso di Garlasco ridefinisce il possibile movente del delitto avvenuto nel 2007. La vicenda emerge dall’invito a comparire notificato al 38enne, accusato di omicidio aggravato. Si tratta di una ricostruzione investigativa ancora contestata dalla difesa. La dinamica. Secondo i pubblici ministeri, Sempio — amico del fratello della vittima — avrebbe reagito violentemente dopo un presunto rifiuto a un approccio. La Procura ipotizza che l’uomo abbia colpito Chiara Poggi con un oggetto non ancora identificato, infliggendole almeno dodici ferite.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Garlasco, per i pm Andrea Sempio uccise Chiara Poggi ‘per un rifiuto’ : nuova ricostruzione del delitto

Garlasco, Andrea Sempio prepara la strategia difensiva - Vita in diretta 12/12/2025

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