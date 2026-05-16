Andrea Sempio dalla prima inchiesta alla pista corruzione | i due fronti dell’indagato nel delitto di Garlasco

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, nel caso legato al delitto avvenuto nel paese, emergono nuove informazioni su Andrea Sempio. Le indagini si sono concentrate su due possibili ambiti: la prima inchiesta e una successiva pista legata a presunte attività di corruzione. L’indagato ha dichiarato di non conoscere i Sempio e di non aver favorito nessuno. Le autorità continuano a seguire vari filoni investigativi senza ancora formulare accuse ufficiali.

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Garlasco (Pavia) –  “Io non conosco i Sempio. Non ho agevolato nessuno ”. Silvio Sapone, ex carabiniere della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia, sentito a verbale due volte (da non indagato), il 26 settembre e il 17 novembre 2025, nega quei “contatti opachi” evidenziati dai carabinieri di Milano e finiti all’attenzione della Procura di Brescia per la presunta corruzione nell’archiviazione del 2017, quando Andrea Sempio venne per la prima volta indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. https:www.ilgiorno.itpaviacronacagarlasco-sempio-telefonate-sospette-ex-carabiniere-mai-agevolato-h2nnntqk Il procedimento 201617. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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