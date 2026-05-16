Andrea Sempio dalla prima inchiesta alla pista corruzione | i due fronti dell’indagato nel delitto di Garlasco

A Garlasco, nel caso legato al delitto avvenuto nel paese, emergono nuove informazioni su Andrea Sempio. Le indagini si sono concentrate su due possibili ambiti: la prima inchiesta e una successiva pista legata a presunte attività di corruzione. L’indagato ha dichiarato di non conoscere i Sempio e di non aver favorito nessuno. Le autorità continuano a seguire vari filoni investigativi senza ancora formulare accuse ufficiali.

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Garlasco (Pavia) – “Io non conosco i Sempio. Non ho agevolato nessuno ”. Silvio Sapone, ex carabiniere della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia, sentito a verbale due volte (da non indagato), il 26 settembre e il 17 novembre 2025, nega quei “contatti opachi” evidenziati dai carabinieri di Milano e finiti all’attenzione della Procura di Brescia per la presunta corruzione nell’archiviazione del 2017, quando Andrea Sempio venne per la prima volta indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. https:www.ilgiorno.itpaviacronacagarlasco-sempio-telefonate-sospette-ex-carabiniere-mai-agevolato-h2nnntqk Il procedimento 201617. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Sempio, dalla prima inchiesta alla pista corruzione: i due fronti dell’indagato nel delitto di Garlasco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Sullo stesso argomento Garlasco, Andrea Sempio e la chiamata prima del delitto: Chiara lo rifiutòDopo quasi quattro ore questa mattinaAndrea Sempioha lasciato laprocuradi Pavia accompagnato dai suoi avvocati e senza parlare con i giornalisti. Garlasco, Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara Poggi prima del delitto: il dettaglio sul video con StasiSvolta a Garlasco: in un'intercettazione rivela Andrea Sempio parla del rifiuto di Chiara Poggi e conferma di aver visto i filmati intimi. Nella vicenda di Garlasco ecco un nuovo vecchio indizio che porta ad Andrea Sempio. Dalla rilettura di una intercettazione che risale al 2017 quando fu una prima volta indagato e archiviato per il delitto di Garlasco, sembra che l'amico storico del fratello di x.com E se Andrea Sempio fosse innocente? reddit Andrea Sempio, dalla prima inchiesta alla pista corruzione: i due fronti dell’indagato nel delitto di GarlascoI nessi tra i filoni che coinvolgono il 38enne nella vicenda della morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 ... ilgiorno.it Andrea Sempio ha rubato insieme a Marco il video intimo di Chiara. I Poggi cercavano un modo per bloccare le indaginiParte dalle 'anomalie' della prima indagine della Procura di Pavia, ora al centro di una inchiesta per corruzione a Brescia, per poi passare in rassegna i punti salienti ... leggo.it