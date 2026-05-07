Questa mattina, in occasione di un interrogatorio davanti alla procura, Andrea Sempio ha scelto di non rispondere alle domande. Si tratta di un passaggio nelle indagini riguardanti il delitto di Garlasco, che coinvolge anche l’episodio di una chiamata fatta prima della morte di Chiara. Durante l’interrogatorio, Sempio si è limitato a non collaborare, senza fornire dichiarazioni o spiegazioni sui fatti contestati.

Dopo quasi quattro ore questa mattinaAndrea Sempioha lasciato laprocuradi Pavia accompagnato dai suoi avvocati e senza parlare con i giornalisti. Amico di Marco Poggi, Sempio è oggi l’unico indagato nella seconda inchiesta sull’omicidio di ChiaraPoggi,la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. Tuttavia nell’interrogatorio stamane avrebbe optato per il silenzio. Dopo poche ore ilTg1, sui suoi canali social, rivela un’intercettazione in cui il 39enne, parlando da solo, avrebbe fatto delle affermazioni sospette. Sempio dice di aver visto un video intimo di Chiara e dell’allora fidanzato Alberto Stasi edi aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccioe di aver ricevuto come risposta: “Non ci voglio parlare con te“, seguita dal riaggancio del telefono.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, Andrea Sempio e la chiamata prima del delitto: Chiara lo rifiutò

Garlasco, cosa ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 - Ore 14 Sera 24/04/2026

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