Cesc Fabregas, giocatore del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari. Ha affermato che, al momento, il team non possiede ancora i valori necessari per stare tra le prime quattro in classifica. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione attuale della squadra e sui risultati recenti.

A Dazn: "Siamo stati molto criticati per il nostro gioco e per le sconfitte subite, ma oggi abbiamo dimostrato di essere resistenti" Cm Como 15012026 - campionato di calcio Serie A Como-Milan foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Cesc Fabregas Intervenuto ai microfoni di Dazn, Cesc Fabregas ha così commentato la vittoria del suo Como ai danni del Cagliari. “Partita durissima, veniamo da un percorso impegnativo con molte gare, ogni quattro giorni, e numerosi infortuni. Non ci aspettavamo una stagione del genere all’inizio e per questo era fondamentale conquistare i tre punti. Mi è piaciuto molto il modo in cui abbiamo vinto e il percorso che ci ha portato al successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas oggi fa l’italiano: “Stare tra le prime quattro? No, per ora non abbiamo i valori”

