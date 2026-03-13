Fiona May e Patrick Stevens I Veloci di Pechino Express 2026 | Abbiamo visto una parte del mondo che non conoscevamo Abbiamo visto la vita normale delle persone non quella che vedi nei film o in televisione – Intervista

Fiona May e Patrick Stevens, i concorrenti de “I Veloci” in “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente”, hanno condiviso le loro impressioni sull’esperienza di viaggio. Durante un’intervista, hanno spiegato di aver scoperto una parte del mondo che prima non conoscevano, osservando la vita quotidiana delle persone in modo diretto e autentico, lontano dagli stereotipi televisivi e cinematografici. La trasmissione va in onda in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e su NOW in streaming.

Fiona May e Patrick Stevens, formano la coppia de “I Veloci” di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Fiona e Patrick alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato. Fiona May e Patrick Stevens a Pechino Express 2026 – Intervista. Fiona May e Patrick Stevens, benvenuti su SuperGuidaTV. Che esperienza è stata per voi Pechino Express? Fiona May: È stata un’esperienza fantastica, bellissima. Patrick Stevens: Dura, ma penso sia stata la più bella esperienza della nostra vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

