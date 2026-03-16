Tentato furto nel negozio di compro-oro a Borgaro Torinese | i ladri usano un' auto come ariete ma vengono disturbati e il colpo fallisce

Nella notte di sabato 14 marzo 2026, una banda di ladri ha tentato di svaligiare il negozio di compro-oro Orocash in via Lanzo a Borgaro Torinese. I malviventi hanno usato un'auto come ariete per sfondare la porta, ma sono stati disturbati e il tentativo di furto non è andato a buon fine. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Nella notte di sabato 14 marzo 2026 una banda di ladri ha colpito il negozio di compro-oro Orocash di via Lanzo a Borgaro Torinese. I malviventi sono arrivati sul posto con due auto. La prima è stata utilizzata come ariete e lanciata a tutta velocità contro la vetrata dell'esercizio, che è rimasto pesantemente danneggiato. In un secondo momento i criminali hanno provato a smontare la cassaforte che era presente nel locale ma hanno dovuto desistere probabilmente perché disturbati. Sul posto sono arrivate in breve tempo le pattuglie dei carabinieri della stazione di Caselle Torinese e del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale, che hanno dato il via alle indagini sull'accaduto anche se dei ladri purtroppo non c'era più traccia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Auto usata come ariete contro una tabaccheria: sfondata la porta, ma il colpo fallisceSfondano con l'auto la porta di una tabaccheria in Barriera di Milano, ma il colpo fallisce. Leggi anche: Ladri tentano furto al Battistero, il colpo fallisce Contenuti utili per approfondire Borgaro Torinese Discussioni sull' argomento Settimo Torinese, furto da 15mila euro all'interno di un'azienda con la complicità di due dipendenti: tre arresti; Furto da 15.000 euro sventato a Settimo Torinese: quattro arresti; Rubano candele e batterie della ditta in cui lavorano. Arrestati dai carabinieri; Settimo Torinese, furto da 15mila euro in un’azienda di logistica: tre arresti e una denuncia. Grandi novità a Borgaro Torinese! È stata inaugurata la nuova aula studio dedicata al grande Piero Angela, simbolo di curiosità e conoscenza. Leggi l'articolo completo qui: https://www.quotidianocanavese.it/politica/borgaro-torinese-aula-studio-piero-ang - facebook.com facebook