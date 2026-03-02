Poste Italiane webinar di educazione finanziaria anche in modalità LIS

Poste Italiane ha organizzato un webinar di educazione finanziaria che si svolge anche in modalità LIS, rivolta a pubblico interessato a migliorare la propria conoscenza in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale. L’evento fa parte di un progetto più ampio volto a promuovere una maggiore consapevolezza sulle tematiche economiche e previdenziali. La partecipazione è aperta a tutti e si svolge online.

Poste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Domani, martedì 3 e giovedì 5 marzo, i primi due incontri, dal titolo “I conti di casa" e "La gestione del credito", dedicati ai cittadini della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria: come partecipareProseguono per i cittadini irpini gli appuntamenti di Educazione Finanziaria in modalità webinar. Poste Italiane, "La previdenza": per Avellino un webinar di educazione finanziariaGli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per... Omicidio Dolores Dori, fermati la madre e il figlio 16enne - TG Plus NEWS Venezia Tutti gli aggiornamenti su Poste Italiane. Temi più discussi: Poste lavoro: posizioni aperte per consulenti finanziari; Poste Italiane, il progetto Guida sicura fa tappa ad Avellino; In provincia di Reggio un webinar di Poste Italiane su hate speech e social network · ilreggino.it; Poste Italiane: il 23 febbraio il webinar Perché ci arrabbiamo sui social?. I conti di casa e La gestione del credito: Poste Italiane porta l'educazione finanziaria in PiemonteMartedì 3 e giovedì 5 marzo webinar gratuiti aperti a tutti i cittadini. Strumenti per pianificare risparmio e finanziamenti ... targatocn.it Viterbo, Poste Italiane promuove un webinar gratuito per evitare di contribuire all’odio sui SocialPoste Italiane - Viterbo e Provincia, un webinar gratuito per acquisire le conoscenze utili a evitare di contribuire all’incitamento all’odio. Lunedì 23 febbraio alle ore 17.00 il collegamento in dire ... newtuscia.it Anche questo mese ti aspettano gli eventi di #EducazioneFinanziaria di #PosteItaliane pensati per aumentare la consapevolezza su come gestire meglio le tue spese, risparmiare di più e proteggere il tuo futuro e quello dei tuoi cari. Li puoi seguire da dove vu - facebook.com facebook