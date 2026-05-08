Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - Anche la squadra Atac, principale azienda di trasporto di Roma e mobility partner della manifestazione, è fra i numerosi partecipanti dell'evento ‘Race for The Cure', la manifestazione, arrivata alla ventisettesima edizione, in corso fino al 10 maggio al Circo Massimo per la lotta ai tumori del seno, organizzata da Komen Italia. Il gruppo Atac Roma - informa una nota - è presente con oltre 100 persone fra dipendenti di diverse famiglie professionali, pensionati e alcuni familiari. Per l'organizzazione della propria partecipazione, l'azienda - che ha offerto all'associazione la promozione dell'evento nei suoi...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Race for the cure, anche Atac partecipa all'iniziativa per lotta cancro al seno

Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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Race for the Cure, al Circo Massimo inaugurata la 27/a edizione che tocca i 100mila iscritti FOTOGALLERYSulle note dell'Inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale, si è aperta questa mattina al Circo Massimo la 27ma edizione della Race for the Cure, la più grande ... ansa.it

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Inaugurato al Circo Massimo il villaggio Race for the Cure - askanews https://askanews.it/2026/05/07/inaugurato-al-circo-massimo-il-villaggio-race-for-the-cure/ Ministero della Difesa Guido Crosetto Stato Maggiore della Difesa - Italian Armed Forces Eserc facebook

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