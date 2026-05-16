Anaci Pistoia | due giorni per formare gli amministratori di condominio

In città si sono svolti due giorni di incontri rivolti agli amministratori di condominio, organizzati dall’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Durante l’evento sono stati trattati temi come le modalità per evitare la responsabilità penale nella gestione degli immobili e i recenti aggiornamenti riguardanti i limiti della copertura assicurativa di responsabilità civile a loro disposizione. Le sessioni hanno coinvolto professionisti del settore e hanno offerto approfondimenti pratici su questioni di attualità e sicurezza.

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?? Punti chiave Come evitare la responsabilità penale durante la gestione del condominio? Quali sono i nuovi limiti della polizza RC per gli amministratori? Come gestire le dinamiche di potere e la privacy nelle assemblee? Cosa prevede la nuova normativa UNI 10801:2024 per il fascicolo rendiconto??? In Breve 5 e 19 giugno presso Naturart Village di via Toscana 101 Interventi di Battaglini, Bertacca, Gallo, Duradoni, Sippelli, Taloni, Aliberti, De Angelis, Corsi, Asaro e Torracchi Corso valida 16 . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anaci Pistoia: due giorni per formare gli amministratori di condominio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Amministratori di condominio: corso di aggiornamento professionale targato AnaciBRINDISI – L’Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) Brindisi, guidata dal presidente Fabio Madaro, organizza un... Anaci Brindisi: corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominioBRINDISI - A pochi mesi dall’insediamento del nuovo consiglio direttivo, la sede provinciale di Anaci Brindisi, guidata dal presidente Fabio Madaro...