Anaci Brindisi | corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio

La sede provinciale di Anaci Brindisi ha avviato un corso di aggiornamento professionale rivolto agli amministratori di condominio. L’iniziativa si svolge a pochi mesi dall’insediamento del nuovo consiglio direttivo, che si propone di rafforzare le competenze dei professionisti del settore. La proposta mira a migliorare le conoscenze e le pratiche degli amministratori, con l’obiettivo di favorire un rapporto di fiducia tra condomini e amministratori stessi.

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