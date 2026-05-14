Anaci Brindisi | corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio
La sede provinciale di Anaci Brindisi ha avviato un corso di aggiornamento professionale rivolto agli amministratori di condominio. L’iniziativa si svolge a pochi mesi dall’insediamento del nuovo consiglio direttivo, che si propone di rafforzare le competenze dei professionisti del settore. La proposta mira a migliorare le conoscenze e le pratiche degli amministratori, con l’obiettivo di favorire un rapporto di fiducia tra condomini e amministratori stessi.
BRINDISI - A pochi mesi dall’insediamento del nuovo consiglio direttivo, la sede provinciale di Anaci Brindisi, guidata dal presidente Fabio Madaro lancia un segnale forte al territorio: la professionalità non è un’opzione, ma il pilastro su cui ricostruire il rapporto di fiducia tra condomini e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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