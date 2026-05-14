Amministratori di condominio | corso di aggiornamento professionale targato Anaci

L’Anaci Brindisi, presieduta da Fabio Madaro, ha annunciato un corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio. L’evento, conforme al Dm 1402014, si svolgerà il 22 e 23 maggio 2026 nella Tenuta Moreno a Mesagne. La partecipazione è rivolta a coloro che operano nel settore e mira ad approfondire le tematiche relative alla gestione condominiale.

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BRINDISI – L’Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) Brindisi, guidata dal presidente Fabio Madaro, organizza un corso di aggiornamento professionale Dm 1402014, che si terrà il 22 e 23 maggio 2026 presso Tenuta Moreno, a Mesagne. Per l'occasione, il direttivo ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Innovazione giuridica e amministrativa, a Villa Filippina amministratori di condominio a confrontoSabato 11 Aprile a Villa Filippina si è concluso il Convegno Regionale Naca (National Association Condominium Administration) sull'innovazione... Amministratori di condominio degli alloggi Erp a Bari: c'è il bando del ComuneA Bari arriva un bando per partecipare alla formazione di un gruppo di persone che intendono ricoprire i ruoli di amministratore condominiale o di... Temi più discussi: Amministratori di condominio, Anaci Prato organizza due giornate di formazione e aggiornamento obbligatorie per legge; ANAPI: Sì a una proposta di riforma del condominio che tuteli maggiormente gli amministratori; Il 13 maggio a Bologna giornata di confronto su riforme, sicurezza e gestione immobiliare; Riforma del Condominio 2012, la guida aggiornata. Wavin Italia al Corso di Aggiornamento per Amministratori di Condominio24/11/2025 - Si è tenuta nella giornata di oggi a Rovigo la nuova edizione del Corso di Aggiornamento per Amministratori di Condominio (Legge 220/2012 - D.M. n. 140/2014) organizzato da ... edilportale.com Diventa amministratore di condominio: formati con i migliori professionistiStai cercando una nuova opportunità professionale nel settore immobiliare? Approfitta della 27ª edizione del Corso di Formazione per Amministratori Condominiali, organizzato da ANACI Bergamo secondo ... bergamonews.it