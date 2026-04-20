Amos Partenio continua la prevenzione in rosa

Amos Partenio prosegue le iniziative di prevenzione dedicate alle donne, con due eventi programmati e promossi da The Power of Pink. L’obiettivo è sensibilizzare e offrire strumenti di tutela attraverso incontri e attività mirate. La campagna si inserisce in un calendario di appuntamenti che si svolgeranno nelle prossime settimane, con l’intento di coinvolgere il pubblico e diffondere informazioni sulla prevenzione femminile.

Tempo di lettura: 2 minuti In attesa dei due appuntamenti speciali firmati The Power of Pink, presentati nei giorni scorsi Sulla scia dell’iniziativa “Il bene fa bene”, tenutasi nei giorni scorsi al Circolo della Stampa di Avellino per presentare gli eventi firmati The Power of Pink, continuano le tappe della prevenzione in rosa con l’ Amos Partenio e il dottor Carlo Iannace. Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, gli ambulatori per le visite gratuite sono stai allestiti nel plesso della scuola primaria “Rosa Finelli” di Sirignano. Diversi gli specialisti che hanno effettuato controlli gratuiti. Oltre le visite senologiche eseguite dal...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Amos Partenio, continua la prevenzione in rosa Notizie correlate Leggi anche: Prevenzione in rosa, a San Martino Valle Caudina continua la missione di Amos Partenio AMOS Partenio a Sirignano: la prevenzione in rosa non si fermaSulla scia dell’iniziativa “Il bene fa bene”, tenutasi nei giorni scorsi al Circolo della Stampa di Avellino per presentare gli eventi firmati The...