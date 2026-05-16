Amministrative candidato sindaco del cosentino sale sul palco vestito da Pinocchio

Durante un comizio elettorale nella provincia di Cosenza, un candidato sindaco si è presentato indossando un costume da Pinocchio. L’evento si è svolto davanti a un pubblico di sostenitori e ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media locali. Il candidato ha parlato ai presenti indossando la maschera di legno, creando un momento particolare durante la manifestazione pubblica. La sua apparizione ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e gli altri partecipanti alla campagna elettorale.

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