Amministrative candidato sindaco del cosentino sale sul palco vestito da Pinocchio
Durante un comizio elettorale nella provincia di Cosenza, un candidato sindaco si è presentato indossando un costume da Pinocchio. L’evento si è svolto davanti a un pubblico di sostenitori e ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media locali. Il candidato ha parlato ai presenti indossando la maschera di legno, creando un momento particolare durante la manifestazione pubblica. La sua apparizione ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e gli altri partecipanti alla campagna elettorale.
(Adnkronos) – Sul palco del comizio elettorale travestito da Pinocchio. È così che Agostino Chiarello, sindaco uscente di Campana, nel Cosentino, e ricandidato alle prossime amministrative a capo della lista 'Le Radici e le Ali', si è presentato ai suoi elettori per replicare agli attacchi ricevuti dallo schieramento opposto. N aso di legno e valigia di cartone in mano, Chiarello ha indossato i panni del celebre burattino, usando l'arma dell'autoironia: "Ciao Campana, sono il vostro sindaco, il sindaco-burattino: Pinocchio! – ha esordito, tra gli applausi, con in sottofondo le note della colonna sonora del film di Comencini -. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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