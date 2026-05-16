Amici la finale non va in onda questa sera | ecco quando

La finale di Amici non sarà trasmessa questa sera come previsto. L’ultimo episodio dello show condotto da Maria De Filippi si terrà domani, domenica 17 maggio, e sarà trasmesso in diretta dallo studio 8 Titanus Elios a Roma, in prima serata. La puntata segnerà la conclusione della stagione e si svolgerà come di consueto con la presenza dal vivo dei concorrenti e del pubblico in studio. La data di messa in onda era stata annunciata in anticipo, ma la programmazione è stata modificata.

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(Adnkronos) – Quando va in onda la finale di Amici? L'ultimo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show di Canale 5 è fissato per domani, domenica 17 maggio, in diretta dallo studio 8 Titanus Elios in Roma in prima serata. Al suo posto, andrà in onda 'Il Gladiatore 2', film del 2024, diretto da Ridley Scott, con Paul Mescal. L'appuntamento, previsto di consueto per il sabato sera, è stato posticipato a domani. Sono 5 i finalisti che si contenderanno la vittoria. Tre sono i ballerini: Nicola, Emiliano e Alessio. E due i cantanti: Elena e uno tra Angie e Lorenzo. A decretare il vincitore il pubblico da casa che vota attraverso il televoto. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il FINALE di AMICI 25 sembra GIÀ SCRITTO… Sullo stesso argomento Leggi anche: Perché non va in onda Amici e quando vedere la finale Leggi anche: Serale di Amici 25, quando va in onda la finale e perché slitta Alessio merita davvero la vittoria e la conclusione finale di questa edizione. Ma non perché è lì da due anni ma per il suo talento. Non che gli altri finalisti non lo meritano ma lui ha quel quid in più rispetto a tutti gli altri. #Amici25 x.com Amici, la finale non va in onda questa sera: ecco quandoQuando va in onda la finale di Amici? L’ultimo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show di Canale 5 è fissato per domani, domenica 17 maggio, in diretta dallo studio 8 Titanus Elios in Roma ... cremonaoggi.it Perché non va in onda Amici e quando vedere la finaleAmici 2026 non va in onda sabato 16 maggio: la finale è spostata per evitare l’Eurovision. Cosa va in onda al posto del talent ... dilei.it [ESC] Vienna , Eurovision 2026: megathread per la seconda semifinale reddit