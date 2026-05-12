La finale di Amici 25 prevista per sabato 16 maggio non si terrà come programmato. La trasmissione è stata spostata a domenica 17 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. La decisione è stata comunicata da Maria De Filippi e Mediaset, che hanno modificato la data dell’evento senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. La finale si svolgerà quindi una giornata più tardi rispetto alla programmazione originale.

La finale di Amici 25 non va in onda sabato 16 maggio. Maria De Filippi e Mediaset hanno deciso di spostare l’appuntamento a domenica 17 maggio, in prima serata su Canale 5. E non è stata una scelta casuale: sabato sera Rai 1 trasmette la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 da Vienna, con Sal Da Vinci in gara per l’Italia con Per Sempre Sì. Uno scontro frontale che avrebbe rischiato di disperdere pubblico e, soprattutto, voti del televoto, fondamentali per una finale che si gioca in diretta. La scelta, del resto, non è inedita: Mediaset ha già adottato questa strategia in passato, e Maria De Filippi è sempre oculata. Quando va in onda la finale di Amici 25.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale di Amici 25, quando va in onda la finale e perché slitta

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Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione

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