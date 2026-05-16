Stasera, il programma Amici di Maria De Filippi non andrà in onda come previsto. La finale, che avrebbe dovuto essere trasmessa il 16 maggio, è stata spostata, causando il rinvio della puntata. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, lasciando gli spettatori in attesa di una nuova data. La trasmissione, che di solito viene programmata nel sabato sera, subirà un cambiamento nella programmazione senza indicare motivazioni ufficiali.

Chi si aspettava il consueto appuntamento del sabato sera con Amici di Maria De Filippi dovrà attendere ancora qualche ora. Il talent show di Canale 5, infatti, non andrà in onda stasera, sabato 16 maggio 2026, lasciando spazio a una diversa programmazione in prima serata. Una decisione che ha sorpreso molti telespettatori, abituati ormai al classico appuntamento del weekend con il Serale. Ma perché Amici non va in onda stasera? E soprattutto, quando andrà in onda la finale? Perché Amici non va in onda stasera, 16 maggio 2026, su Canale 5. Il motivo dello slittamento è legato a una precisa scelta di palinsesto. La finale di Amici 2026 è stata infatti posticipata a domenica 17 maggio, evitando così la messa in onda nella stessa serata di un evento televisivo molto atteso come la finale dell’ Eurovision Song Contest 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi non in onda stasera, 16 maggio: slittata la data della finale. Perchè? Ecco il motivo

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