La sesta stagione di Mare Fuori 6 sarà trasmessa su Rai2 in un giorno diverso rispetto a quello annunciato in precedenza. La decisione di spostare la messa in onda è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambiamento. La programmazione della serie televisiva, che ha riscosso un buon successo, subisce così una modifica rispetto alle tempistiche iniziali. La nuova data di trasmissione è stata resa nota dagli organizzatori.

La sesta stagione di Mare Fuori 6 torna finalmente in chiaro su Rai2, ma non nel giorno inizialmente previsto. Dopo il debutto su RaiPlay, dove gli episodi sono stati rilasciati in due tranche tra il 4 e l’11 marzo, la serie approda in prima serata con un cambio di programmazione che ha sorpreso molti spettatori. La Rai ha infatti deciso di ripensare la collocazione della fiction per garantirle la massima visibilità, spostando la partenza al 29 aprile 2026, con appuntamenti fissati ogni mercoledì fino al 3 giugno. La scelta ha inevitabilmente acceso la curiosità dei fan, che si chiedono cosa abbia spinto la rete a modificare il calendario e come questo influirà sulla fruizione della serie.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mare Fuori 6, cambio di programmazione: ecco quando va in onda su Rai2 e perché la data è slittata

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