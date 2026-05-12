La finale di Amici 25 non si terrà più di sabato, ma è stata spostata a domenica 17 maggio. La decisione è stata presa da Mediaset per evitare sovrapposizioni con l’Eurovision Song Contest. La trasmissione andrà in onda in questa nuova data, differendo dalla programmazione abituale. I concorrenti e il pubblico dovranno attendere un giorno in più per conoscere il vincitore.

La finale di Amici 25 non andrà in onda come di consueto di sabato. La decisione di Mediaset di spostare l’ultima puntata a domenica 17 maggio è stata presa per evitare la concorrenza con l’ Eurovision Song Contest. Questo cambiamento ha suscitato molte polemiche e discussioni tra il pubblico. Garlasco, chiusa l’indagine bis: Andrea Sempio accusato di omicidio di Chiara Poggi La finale slitta a domenica 17 maggio. Il pubblico dovrà riorganizzarsi, poiché la finale di Amici 25 andrà in onda domenica 17 maggio alle 21:30 su Canale 5. Questa scelta strategica è stata fatta per evitare la sovrapposizione con l’ Eurovision, un evento che attira milioni di spettatori.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, la finale si sposta a domenica: ecco perché

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