Durante un evento dedicato al cibo e alla tecnologia, un rappresentante ha affermato che l’intelligenza artificiale non potrà sostituire l’arte di cucinare. Sono stati discussi i modi in cui la tecnologia potrebbe influenzare il gusto di piatti tradizionali come la carbonara, senza tuttavia alterarne la ricetta. Inoltre, sono stati presentati i settanta produttori che collaborano con l’Università della Tuscia, coinvolti in progetti di ricerca e sviluppo nel settore agroalimentare.

? Punti chiave Come potrà la tecnologia non rovinare il gusto della carbonara?. Chi sono i settanta produttori che animano l'Università della Tuscia?. Dove si può assaggiare la cucina autentica di Mimmo Rossi?. Perché la presenza delle autorità è fondamentale per l'economia locale?.? In Breve Oltre 70 produttori locali espongono prodotti tipici presso l'Università della Tuscia.. L'evento si svolge dal 16 al 18 maggio 2026 a Viterbo.. Claudio Amendola e Mimmo Rossi presentano lo showcooking della carbonara di Frezza.. Partecipano Domenico Merlani, Tiziana Laureti, Chiara Frontini e la influencer Licia Fertz.. Claudio Amendola inaugura oggi a Viterbo la quinta edizione di Assaggi, il salone dell’enogastronomia laziale che trasforma la sede dell’Università della Tuscia in un crocevia di sapori tra il 16 e il 18 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amendola ad Assaggi: “L’IA non potrà sostituire l’arte di cucinare

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