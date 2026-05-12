Cannes 2026 Demi Moore sull' IA | Non potrà mai sostituire la vera fonte dell' arte

Durante l'edizione 2026 del festival di Cannes, l'attrice ha espresso la sua opinione sull'intelligenza artificiale, affermando che questa tecnologia non potrà mai sostituire la vera fonte dell'arte. Ha dichiarato di essere favorevole all'uso dell'AI nel settore artistico, ma ha sottolineato che non può sostituire l'originalità e l'emozione che derivano dall'esperienza umana. La discussione ha attirato l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori presenti alla manifestazione.

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Demi Moore è fiduciosa sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’arte. L’attrice, membro della giuria del Festival di Cannes 2026, ha affermato durante la conferenza stampa del 12 maggio, che ciò che l’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire “è la vera fonte dell’arte, che non risiede nel materiale. Proviene dall’anima. Proviene dallo spirito di ognuno di noi qui presenti, da ognuno di noi che crea ogni giorno, e che non potrà mai essere ricreato attraverso qualcosa di puramente tecnico”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cannes 2026, Demi Moore sull'IA: "Non potrà mai sostituire la vera fonte dell'arte" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rise of Superheroes : From American Comics to Worldwide Blockbusters | Full Documentary in English Notizie correlate Demi Moore spiazza Cannes 2026 sull’AI: “Combatterla è una battaglia persa”L’ intelligenza artificiale irrompe subito nel dibattito del 79° Festival di Cannes. Festival di Cannes 2026: arriva Demi Moore, dai capelli via col ventoÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in costa azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate. Argomenti più discussi: Cannes 2026 si accende con le star: da John Travolta a Demi Moore, i protagonisti più attesi; Festival Cannes 2026, Demi Moore, Chloé Zhao e Stellan Skarsgård in giuria. Assente Elordi; Demi Moore, Chloé Zhao e Stellan Skarsgård tra i membri della giuria del Festival di Cannes 2026; Demi Moore, Chloé Zhao e Stellan Skarsgård nella giuria di Cannes 2026. Cannes 2026, con i primi divi da Demi Moore all'intramontabile Deneuve e la versione restaurata de Il labirinto di Fauno di Del Toro. x.com Demi Moore in Gucci pre-fall 2026 arriva al 79° Festival del Cinema di Cannes annuale (11 maggio 2026) - reddit.com reddit Cannes 2026, Demi Moore sull'IA: Non potrà mai sostituire la vera fonte dell'arteDemi Moore è fiduciosa sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'arte. L'attrice, membro della giuria del Festival di Cannes 2026, ha affermato durante la ... lapresse.it