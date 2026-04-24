Valditara | L’IA deve restare sempre guidata dal docente non potrà mai sostituire carta penna e libro Servono Maestri e Professori con la lettera maiuscola figure autorevoli e rispettate

Durante il Terzo Meeting Nazionale degli insegnanti di Religione Cattolica, il ministro dell’istruzione ha affermato che l’intelligenza artificiale deve rimanere sotto il controllo dei docenti e non può sostituire strumenti tradizionali come carta, penna e libri. Ha sottolineato l’importanza di figure di insegnanti autorevoli e rispettate, evidenziando come siano fondamentali per il ruolo educativo. Nessuna menzione è stata fatta a specifiche tecnologie o progetti concreti.