Valditara | L’IA deve restare sempre guidata dal docente non potrà mai sostituire carta penna e libro Servono Maestri e Professori con la lettera maiuscola figure autorevoli e rispettate
Durante il Terzo Meeting Nazionale degli insegnanti di Religione Cattolica, il ministro dell’istruzione ha affermato che l’intelligenza artificiale deve rimanere sotto il controllo dei docenti e non può sostituire strumenti tradizionali come carta, penna e libri. Ha sottolineato l’importanza di figure di insegnanti autorevoli e rispettate, evidenziando come siano fondamentali per il ruolo educativo. Nessuna menzione è stata fatta a specifiche tecnologie o progetti concreti.
Giuseppe Valditara ha scelto il Terzo Meeting Nazionale degli insegnanti di Religione Cattolica per raccontare la scuola che immagina. Lo ha fatto in collegamento, ma la sua voce è arrivata chiara: il futuro dell'istruzione si gioca su un equilibrio delicato tra innovazione tecnologica e recupero dell'umano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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