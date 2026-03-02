Un imprenditore dell'acciaio e del vetro, anche appassionato velista, ha deciso di puntare sulla plastica riciclata trasformandola in tessuto. Questa iniziativa rappresenta una svolta nel settore, con l'obiettivo di riutilizzare materiali di scarto per creare nuovi prodotti. Si tratta di un progetto che coinvolge direttamente l’azienda gestita dall’imprenditore, che ha scelto di investire in questa nuova direzione.

QUELLA che Enrico Scozzari, velista per hobby e imprenditore dell’acciaio e del vetro, chiama "svolta green" è una vera e propria scelta di campo, da parte dell’impresa che dirige. Resoflin, azienda italiana specializzata nella produzione di bandiere e supporti, ha creato negli anni una linea di prodotti green, fatti con tessuti riciclati dalla plastica, compresa quella raccolta nei mari e negli oceani di tutto il pianeta. Ma come si trasforma la plastica raccolta nei in tessuto? Nel 2022 Resolfin ha introdotto nelle proprie lavorazioni il tessuto Blubanner, realizzato al 62% con filamenti ottenuti dal riciclo di plastiche raccolte in mare e al 38% con PET riciclato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La plastica riciclata che diventa tessuto

