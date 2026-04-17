Dalla plastica riciclata un innovativo sedile per il trasporto | il progetto nato a Monsano conquista la Milano Design Week

Durante la Milano Design Week è stato presentato un sedile destinato al trasporto, realizzato completamente con plastica riciclata proveniente dal settore del riciclo. Il progetto è nato a Monsano e rappresenta un esempio di come si possa riutilizzare materiale di scarto per creare un prodotto funzionale. La creazione è stata mostrata in un evento dedicato al design sostenibile, attirando l’attenzione di visitatori e professionisti del settore.

MONSANO– Un sedile realizzato interamente in plastica riciclata, esempio concreto di innovazione circolare applicata al design per il trasporto. Si chiama RE-Compact ed è il nuovo progetto che Lazzarini, azienda con sede a Monsano, porta alla Milano Design Week 2026, partecipando alla.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Milano design week 2026: terrazza duomo 21, dove il progetto incontra il lifestyleDal 21 al 26 aprile, Milano torna a indossare l’abito più prestigioso: quello di capitale mondiale del design. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: la transizione ecologica raccontata attraverso il design; Dole Italia alla Milano Design Week 2026 presenta HoopCycle; Plastica e crisi petrolifera: perché il riciclo non basta alla transizione – LMF; Dal MIT di Boston al Corvetto: il canestro nomade che sta cambiando le strade di Milano. Alla Milano Design Week 2026, INTERNI firma un progetto immersivo che connette luoghi, creativi e materiali in una nuova idea di design contemporaneoOltre 40 installazioni tra arte, design e tecnologia: MATERIAE di INTERNI trasforma Milano durante la Design Week 2026 in un laboratorio diffuso da esplorare. iconmagazine.it Milano Design Week, da Frattini alle voci emergenti del design, la materia diventa un dialogo continuoAnniversari illustri, riedizione di pezzi dei maestri e nuove visioni dell’abitare trovano nel vetro, nella pietra, nel legno e nei metalli uno snodo progettuale. E Milano è l’assoluta protagonista di ... esquire.com Milano Design Week: da lunedì 20 a domenica 26 aprile trasformeremo l'edicola di piazzale Lavater nel Porta Venezia Design District rendendola... ‘sfogliabile’ come un giornale! Ogni giorno nella nostra 'Magic Box' succederanno cose diverse. Il primo ap facebook AC × @intimissimi — Milano Design Week 2026 Venite a scoprire una nuova opera, parte del progetto “Beauty Begins Inside”, in collaborazione con @intimissimi. 21 — 26 aprile 10:00 — 20:30 Intimissimi, Via Montenapoleone — Milano Curato da @Sandiez x.com