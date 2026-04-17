Dalla plastica riciclata un innovativo sedile per il trasporto | il progetto nato a Monsano conquista la Milano Design Week

Da anconatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Milano Design Week è stato presentato un sedile destinato al trasporto, realizzato completamente con plastica riciclata proveniente dal settore del riciclo. Il progetto è nato a Monsano e rappresenta un esempio di come si possa riutilizzare materiale di scarto per creare un prodotto funzionale. La creazione è stata mostrata in un evento dedicato al design sostenibile, attirando l’attenzione di visitatori e professionisti del settore.

MONSANO– Un sedile realizzato interamente in plastica riciclata, esempio concreto di innovazione circolare applicata al design per il trasporto. Si chiama RE-Compact ed è il nuovo progetto che Lazzarini, azienda con sede a Monsano, porta alla Milano Design Week 2026, partecipando alla.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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