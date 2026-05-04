Durante la partita, il pubblico ha lasciato l’arena subito dopo la coreografia iniziale, creando un vuoto tra il primo e il secondo set. La squadra ha mantenuto un atteggiamento combattivo, restando sempre vicina ai rivali. Un errore tecnico di Giannelli ha invece segnato il break decisivo a favore degli avversari, influenzando l’andamento del match. La partita si è conclusa con il pubblico che ha abbandonato l’impianto.

? Cosa scoprirai Perché il pubblico ha abbandonato l'arena dopo la coreografia iniziale?. Quale errore tecnico ha causato il break decisivo di Giannelli?. Cosa ha analizzato Medei riguardo l'inefficienza nel secondo set?. Come potrà la Lube evitare di ripetere gli errori a Perugia?.? In Breve Il capitano Balaso evidenzia il break di Giannelli nel secondo set.. Il tecnico Medei nota inefficienze su situazioni semplici dopo il parziale vinto.. Lorenzetti sottolinea i muri su Nikolov come elemento tattico decisivo.. La prossima sfida di Gara3 si disputerà in trasferta a Perugia.. I 4mila spettatori presenti all’Eurosuole Forum hanno abbandonato l’impianto a testa bassa dopo la sfida di Gara2, mentre il capitano Balaso sottolinea come la squadra sia rimasta sempre agganciata al match.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lube, sold out amaro: Balaso, ‘siamo rimasti sempre attaccati

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