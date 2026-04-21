Gasperini ricorda Spalletti contro Totti | manca solo la pubblicità dell’Amaro Montenegro

L'allenatore della squadra romana ha ricordato un episodio passato riguardante l'ex tecnico e un ex calciatore, sottolineando come spesso le tensioni tra figure di spicco si ripetano nel club. La squadra, nel corso degli anni, ha assistito a confronti tra allenatori e giocatori di grande personalità, creando situazioni che attirano l'attenzione degli appassionati. La presenza di queste dinamiche è diventata una costante nel panorama calcistico della società.

La Roma ha un talento speciale: produce scontri tra personalità forti con la stessa regolarità con cui cambia allenatore. Il Giornale racconta l’ultimo capitolo: da un lato Ranieri, dall’altro Gasperini, “ in mezzo un solco ormai incolmabile”. Un dirigente che parla di “ quarta scelta” riferendosi all’allenatore, un allenatore che risponde “non scendo al livello di altri”. Anche i Friedkin, scrive il quotidiano, che hanno spedito a Roma Ed Shipley, “ il braccio destro del padre Dan, sono ancora convinti ci sia la possibilità di ricucire lo strappo”. Rassicurazioni per tutti, “ peccato che i soggetti succitati non dialogano più e si sopportano a Trigoria”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini ricorda Spalletti contro Totti: manca solo la pubblicità dell’Amaro Montenegro Notizie correlate Leggi anche: Gasperini: "Dybala e Soulè out. Mi manca giocare la Champions. E su Totti dico..." Leggi anche: Se Ranieri vs Gasp ricorda Spalletti-Totti