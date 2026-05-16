Altro che diete estreme | le vip italiane scelgono la mediterranea

Da novella2000.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molte celebrità italiane stanno optando per uno stile alimentare basato sulla dieta mediterranea, preferendola a regimi dietetici più rigidi e restrittivi. Questa scelta si riflette in un cambiamento rispetto a diete che prevedono tagli drastici di calorie o alimenti specifici. La preferenza si concentra su alimenti come frutta, verdura, cereali integrali e olio d’oliva, che rappresentano le componenti principali di questo approccio. La tendenza si nota nelle scelte di diversi personaggi pubblici italiani.

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Le vip italiane scelgono la dieta mediterranea, preferendola ad altre diete estreme e piene di restrizioni. La dieta mediterranea viene scelta da molte vip italiane per mantenersi in forma e sfoggiare sempre un fisico perfetto. Una delle diete più amate e seguite di sempre, spesso anche da celebrità internazionali. La dieta mediterranea è il segreto della forma fisica di molte vip italiane. Una dieta che consente di seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, senza rinunciare al gusto. La dieta mediterranea si basa su prodotti freschi, pesce, legumi e olio EVO. Sono tante le donne del mondo dello spettacolo e della musica che hanno scelto di seguire questa dieta, evitando quelle più estreme e che comportano troppe restrizioni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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